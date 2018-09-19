المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس تبحثان سلامة وأمن العاملين

بحث المسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس شركة أكاكوس للعمليات النفطية سلامة وأمن العاملين والخطط التي من شأنها حماية العاملين في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن الاجتماع «ركز على مجالات الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة الى الوضع الأمني بالحقل خلال العام الحالي».

وناقش الحضور نشاط وبرامج عمل الشركة لـ«عام 2018م وخطة العمل المقترحة لسنة 2019م والميزانيات المطلوبة والحلول الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه الشركة في الحقل».

كما تطرق المجتمعون إلى «نشاط العمليات والصيانة، وصيانة الآبار والحفر التطويري المقترح للعام القادم وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ برامجها وكيفية التغلب عليها».