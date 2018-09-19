عميد طبرق يناشد المواطنين إخلاء كافة المقار الحكومية والمعسكرات بالبلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 05:17 مساء
عميد بلدية طبرق الناجي مازق. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد عميد المجلس البلدي طبرق الناجي مازق، اليوم الأربعاء، مناشدته إلى كافة المواطنين بضرورة إخلاء كافة المقرات الحكومية والمعسكرات داخل نطاق البلدية.

وقال مازق لـ«بوابة الوسط» إن مجموعة من المواطنين «اقتحمت منذ بداية ثورة 17 فبراير 2011 عددا من المقرات الحكومية والمعسكرات بحجة ملكيتهم للأرض»، مشيرا إلى أن «عمليات الاستيلاء فاقت الحد المعقول».

وأضاف مازق أن البلدية خاطبت كافة الجهات العامة بطبرق «بضرورة موافاتنا بالمقار والأراضي التابعة لها والتي استولى عليها المواطنون بحجة ملكيتهم للأرض للنظر فيها ومخاطبة رئاسة الحكومة ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش بذلك للفصل في هذه المشاكل ومعالجتها».

وذكر عميد المجلس البلدي طبرق الناجي مازق أن هناك مشاريع كثيرة في المدينة «توقفت وضاعت بسبب أن المواطنين غير متعاونين وخاصة في مواضيع الأراضي الفضاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي ...
ليبيا
الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد