عميد طبرق يناشد المواطنين إخلاء كافة المقار الحكومية والمعسكرات بالبلدية

عميد بلدية طبرق الناجي مازق. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد عميد المجلس البلدي طبرق الناجي مازق، اليوم الأربعاء، مناشدته إلى كافة المواطنين بضرورة إخلاء كافة المقرات الحكومية والمعسكرات داخل نطاق البلدية.

وقال مازق لـ«بوابة الوسط» إن مجموعة من المواطنين «اقتحمت منذ بداية ثورة 17 فبراير 2011 عددا من المقرات الحكومية والمعسكرات بحجة ملكيتهم للأرض»، مشيرا إلى أن «عمليات الاستيلاء فاقت الحد المعقول».

وأضاف مازق أن البلدية خاطبت كافة الجهات العامة بطبرق «بضرورة موافاتنا بالمقار والأراضي التابعة لها والتي استولى عليها المواطنون بحجة ملكيتهم للأرض للنظر فيها ومخاطبة رئاسة الحكومة ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش بذلك للفصل في هذه المشاكل ومعالجتها».

وذكر عميد المجلس البلدي طبرق الناجي مازق أن هناك مشاريع كثيرة في المدينة «توقفت وضاعت بسبب أن المواطنين غير متعاونين وخاصة في مواضيع الأراضي الفضاء».