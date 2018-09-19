دورة تدريبية لتأهيل موظفي بلدية طبرق للحصول على شهادة «أيزو 9001»

تسليم موظفي بلدية طبرق شهادات المشاركة في الدورة التدريبية. (بوابة الوسط)

اختتمت صباح اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المجلس البلدي طبرق دورة تدريبية لتأهيل موظفي البلدية للحصول على شهادة الجودة والتميز (أيزو 9001).

وقال منظم الدورة المبروك سعد لـ«بوابة الوسط» إن الدورة جرى تنظيمها في إطار الخطة التدريبية لبلدية طبرق التي تهدف إلى تأهيل ورفع مستوى موظفيها في أساسيات الإدارة والتنمية والجودة.

وأوضح سعد أن الدورة التدريبية جرى تنظيمها برعاية الجمعية الليبية للجودة والتميز، واستهدفت تدريب 16 موظفا من مختلف الأقسام والوحدات بديوان بلدية طبرق على مدى يومين تعرف خلالها الموظفون على أساسيات الجودة.

ويسعى المجلس البلدي طبرق إلى تدريب الموظفين العاملين بديوان البلدية وصقلهم بالمعارف اللازمة في كافة مداخل الإدارة والجودة والتنمية المحلية لرفع مستوى أداء الإدارة المحلية.