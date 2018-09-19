دورة تدريبية لتأهيل موظفي بلدية طبرق للحصول على شهادة «أيزو 9001»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 04:45 مساء
تسليم موظفي بلدية طبرق شهادات المشاركة في الدورة التدريبية. (بوابة الوسط)

اختتمت صباح اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المجلس البلدي طبرق دورة تدريبية لتأهيل موظفي البلدية للحصول على شهادة الجودة والتميز (أيزو 9001).

وقال منظم الدورة المبروك سعد لـ«بوابة الوسط» إن الدورة جرى تنظيمها في إطار الخطة التدريبية لبلدية طبرق التي تهدف إلى تأهيل ورفع مستوى موظفيها في أساسيات الإدارة والتنمية والجودة.

وأوضح سعد أن الدورة التدريبية جرى تنظيمها برعاية الجمعية الليبية للجودة والتميز، واستهدفت تدريب 16 موظفا من مختلف الأقسام والوحدات بديوان بلدية طبرق على مدى يومين تعرف خلالها الموظفون على أساسيات الجودة.

ويسعى المجلس البلدي طبرق إلى تدريب الموظفين العاملين بديوان البلدية وصقلهم بالمعارف اللازمة في كافة مداخل الإدارة والجودة والتنمية المحلية لرفع مستوى أداء الإدارة المحلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي ...
ليبيا
الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد