غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 04:44 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه مع مايسمى «وفد الهيئة الطرابلسية»19 سبتمبر 2018. (البعثة الأممية)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنهم في بعثة الأمم المتحدة للدعم يعملون على مدار «24ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة».

وأكد غسان سلامة خلال لقائه بمايسمى «وفد الهيئة الطرابلسية»الأربعاء على أنهم يعملون على «وقف تغول التشكيلات المسلحة على المؤسسات السيادية»، مشيراً إلى تجنيب «طرابلس ما حصل في 2014».

وشجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تجدد العنف» في طرابلس و طالبت جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» ليل الثلاثاء على أنه «لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون العزل القاطنون في العاصمة والقادمون من شتى أنحاء ليبيا».

وتجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بين ما يعرف بـ«قوات الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمّى بـ«لواء الصمود» حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي،  إن الجهاز انتشل جثة مجهولة الهوية باشتباكات طرابلس، بالإضافة إلى تلقيه بلاغات بوجود جثمانين آخرين لم تستطع الوصول إليهما.

وأشار علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ فريق الجهاز توجّه إلى أماكن الاشتباك، حيث تمكن من إسعاف خمس حالات، وانتشال جثة لمدني لم يتعرف عليهم حتى الآن، بالإضافة إلى تلقيه بلاغًا بشأن «اثنين آخرين تم التبليغ عن مكانهما ولم يستطيعوا الدخول لأماكن الاشتباكات».

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