الدولار يخسر 16 قرشًا أمام الدينار في السوق السوداء

تراجع جماعي لسلة العملات الأجنبية اليوم الأربعاء بالسوق السوداء

خسرت العملة الأميركية (الدولار)، 16 قرشًا أمام الدينار في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ سعر الدولار اليوم 6.08 دينار مقابل 6.24 دينار أمس الثلاثاء، بفارق 16 قروشًا، بينما سجل 1.37 في تعاملات مصرف ليبيا المركزي.

وفقد الجنيه الإسترليني 21 قرشًا، حيث سجل في تعاملات اليوم 7.99 دينار، مقارنة بـ8.20 دينار الثلاثاء، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.10 دينار، مقبال 7.29 دينار خلال الفترة نفسها.

ارتفاع لسلة العملات الأجنبية في السوق السوداء

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في السوق السوداء، بعد أيام من توقيع المجلس الرئاسي الإصلاحات الاقتصادية، إذ سجلت العملة هبوطًا كبيرًا إلى 6.10 دينار الخميس مقابل 6.60 دينار قبل توقيع القرار.

وأعلن المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة لأسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.