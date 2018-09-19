«مكافحة الهجرة» بسرت تحتجز مهاجرين غير شرعيين مصريين وأفارقة

احتجاز مهاجرين غير الشرعيين أفارقة. (أرشيفية: الوسط)



ألقى جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية بسرت القبض على أحد عشر مهاجراً غير شرعي من جنسيات مصرية وأفريقية خلال دورية بضواحي المدينة.

وقال مصدر إعلامى بالجهاز لـ«بوابة الوسط» إن المهاجرين غير الشرعيين الذين أُلقي القبض عليهم بمناطق متفرقة بضواحي سرت ليس لديهم مستندات رسمية، ودخلوا المناطق بطرق غير صحيحة، مشيراً إلى أنه تم إيواءَهم بمركز الهجرة غير الشرعية بسرت لإتمام الإجراءات حيالهم وتسفيرهم.

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وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غيرالشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر الجهاز فرع طرابلس بطريق السكة. وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.