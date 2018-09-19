السراج يبحث مع أعضاء بالهيئة التأسيسية آلية الاستفتاء على الدستور

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عددًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك للتشاور حول موضوع الاستفتاء على المشروع.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، «آلية العمل التي تقود إلى الاستفتاء الذي يمثل المرحلة النهائية للمسار التأسيسي، كما أنه يمثل آلية لإنهاء الكيانات الانتقالية وتأسيس الدولة الليبية الجديدة».

وأضاف البيان أنّ «أعضاء الهيئة عبّـروا - خلال اللقاء - عن امتنانهم لموقف السراج الداعم للمسار الدستوري وما يواجهه الاستحقاق المصيري من حملات العرقلة والتشكيك»، وفق قولهم.

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إزاء ذلك أكمل البيان بأنّ «السراج يدرك جيدًا ما واجهته الهيئة من مصاعب خلال مراحل الإعداد لإنجاز مشروع الدستور، ليكون توافقياً بين مختلف المناطق والأطياف والفئات»، لافتًا إلى أن «الدستور يعتبر القانون الأعلى للدولة، إذا ما أقره الشعب من خلال الاستفتاء، وأن للشعب وحده حق القبول أوالرفض للمشروع». واختتم البيان بأن «المجلس الرئاسي سيعمل بكل إمكانياته لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي».

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد صوتت بغالبية الأعضاء يوم 29 يوليو 2017 بالموافقة على الدستور وسلمته إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعلن مجلس النواب يوم الخميس الماضي أنه أقر خلال جلسة طارئة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2011.

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور