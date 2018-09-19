لجنة الأزمة في ترهونة توزع كميات من الدقيق المدعوم على مخابز بالمدينة

توزيع مادة الدقيق على المخابز. (أرشيفية)

وزعت لجنة الأزمة في ترهونة كميات من الدقيق المدعوم على عدد من مخابز المدينة، على أن تباع الـ6 أرغفة بدينار.

وقال مجلس ترهونة البلدي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعرض أسماء المخابز وجداول زمنية لخدماتها ومواقعها.

وأضاف أن اللجنة تسعى لتوفير الدقيق أسبوعيًا لأصحاب المخابز، بعد تقديم تقارير من لجنة المتابعة المعتمدة من المجلس البلدي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع المخابز من حيث المواصفات ووزن الرغيف، وسيجرى إيقاف وسحب التراخيص وإيقاف توفير الدقيق على المخابز المخالفة.

