مالطا تضبط شحنة «حشيش» قادمة من سورية متجهة إلى ليبيا

شحنة الحشيش المضبوطة في مالطا

أعلنت إدارة الجمارك المالطية ضبط شحنة كبيرة من نبات القنب «الحشيش»، قادمة من سورية في طريقها إلى ليبيا، تبلغ قيمتها حوالي 28.5 مليون يورو.

وقالت إدارة الجمارك المالطية، في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، إن الشحنة تزن حوالي 10 أو 11 طنًا، وكانت محملة في أربع حاويات ومخبأة بين منتجات أخرى منها مواد تنظيف ومشاعل كهربائية، على متن سفينة شحن قادمة من سورية، مؤكدة أنها الشحنة الأكبر التي يتم ضبطها في مالطا.

وأضافت إدارة الجمارك أن «الحاويات، كانت تمر عبر مالطا في طريقها بين سورية وليبيا، جرى تصنيفها باعتبارها حاويات عالية الخطورة، بعد تحليل أجرته الإدارة»، وفق ما نقل موقع «لوفين مالطا».

وتابعت: «المسح الإلكتروني لم يكشف وجود نبات القنب، لكن مع التفتيش اليدوي، وجد العاملون بالإدارة مواد بنية اللون مخبأة بين منتجات التنظيف. وبعد اختبار المادة البنية، تبين أنها مادة الحشيش».