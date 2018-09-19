الدولية للهجرة: نزوح 3845 عائلة على الأقل بعد «اشتباكات طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 08:13 صباحا
تصاعد الأدخنة بسبب اشتباكات جنوب طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 3,845 عائلة على الأقل بعد اشتباكات طرابلس، التي اندلعت في 26 أغسطس الماضي.

وقالت منظمة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن نحو 19,225 فردًا نزحوا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أغسطس الماضي.

وأكدت المنظمة أن غالبية الأسر النازحة تأتي من المناطق المتضررة جراء النزاع في جنوب طرابلس.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة في 26 أغسطس الماضي توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بين مسلحين من كتيبة «ثوار طرابلس»، و«الكتيبة 301»، وكتيبة «دبابات أبوسليم» من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف إعلاميًا بـ«الكانيات»، وجميعها يخضع إسميًا لحكومة الوفاق الوطني.

إلا أن البعثة الأممية أعلنت توقيع أطراف الاشتباكات اتفاقًا لوقف إطلاق النار، سرعان ما تم نقضه من قبل بعض الأطراف، وسط اتهامات متبادلة.

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