بلدية بنغازى تبحث التعدى على المخطط العمرانى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 01:39 صباحا

بحث عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار المشاكل والصعوبات التى يمر بها التخطيط العمرانى، مؤكداً على سعى بلدية بنغازى الى اعتماد مخططات جديدة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن العبار اجتمع مع رئيس فرع مصلحة التخطيط العمرانى المهندسة فوزية بوشعاله و ضم كل من مدير الهيئة العامة للبيئة ومدير الهيئة العامة للمناطق الصناعية ومدير إدارة السجل العقاري ومدير الغرفة التجارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومسئولى مكاتب قطاعات الإسكان والمرافق والمواصلات والزراعة والاقتصاد والصناعة ومراقب أثار بنغازى والشركة العامة للمياه والصرف الصحى والشركة العامة للكهرباء وجهاز المدن القديمة ومدير جهاز الحرس البلدي بنغازي ومدير مشروع الجيل الثالث بمكتب العمارة ومدير مكتب التخطيط الحضرى.

وناقش العبار مع المسؤولين المذكورين سبل التنسيق والتعاون بين الهيئات والإدارات ذات العلاقة بمجال التخطيط العمرانى داخل مدينة بنغازي.

وجرى  فى هذا الاجتماع الهام تبادل المعلومات وعرض المشاكل والصعوبات التى يمر بها التخطيط العمرانى للوصول الى حلول وآليات عمل للحد من ظاهرة الاعتداء على مخططات العمرانية بالمدينة ومعالجة التشوهات التى طرأت عليها.

وأكد المجتمعون على أهمية المدينة القديمة وآلية الحفاظ على الموروث المعماري والثقافي لها بالإضافة إلى أهمية المواقع التاريخية وكيفية الحفاظ عليها من الإعتداءات.

وأشار العبار إلى أن بنغازي«تعرضت لحرب شرسة ترتب عليها دمار كبير بالأخص بوسط البلاد والتي تعتبر مدينة تاريخية وسنعمل سوياً لإعادة تخطيط هذه المنطقة وتطويرها مما يتماشى مع العصر وأوضح بأن هناك دراسات وإعمال فنية تجرى لتطوير الكورنيش».

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