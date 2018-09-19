وزير التعليم المفوض: مديرية أمن طرابلس أوصت بأن تستمر الامتحانات

أكد وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل، أن مديرية أمن طرابلس أوصت بأن تستمر الامتحانات في «أماكنها حفاظاً على تنظيمها وعدم إرباك الممتحنين»، مؤكدًا على أن الامتحانات مستمرة في «نفس المواقع مع متابعة المشهد عن كثب وإعداد تقرير يومي بالخصوص، وذلك خلافاً لما صرحنا به صباح هذا اليوم».

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التعليم ليل الثلاثاء إن الوزير المفوض عقد اجتماع مع رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات ومدير إدارة الامتحانات ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات وبعض مراقبي التعليم وعدد من رؤساء اللجان المركزية بجامعة طرابلس.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع ناقش «سير امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتقني المتوسط، بمنطقة طرابلس الكبرى، جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس والتي أربكت سير الامتحانات وزادتها تعقيداً».

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن «وزارة التعليم أعطت التعليمات إلى اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات للتواصل مع مديرية أمن طرابلس ومراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى وجامعة طرابلس، من أجل تقييم الوضع بشكل عام وإتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزير المفوض وعد بـ«أن وزارة التعليم ستراعى أي ظروف خاصة كانت أو عامة لأي طالب ممتحن».