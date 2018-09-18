اتفاق بين بلدية البريقة وشركة سرت لمعالجة طفح المجاري بالبريقة الجديدة

اتفق المجلس البلدي البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، على قيام الأخيرة بمساعدة البلدية للتغلب على أزمة طفح مياه الصرف الصحي في منطقة البريقة الجديدة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بين المجلس البلدي البريقة مع لجنة الإدارة ومديري الإدارات بالشركة بحضور وكيل ديوان بلدية البريقة محمد هدوار المغربي.

وقال عضو المجلس البلدي البريقة المهندس إدريس عريش لـ «بوابة الوسط»، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة أزمة طفح مياه الصرف الصحي التي تعاني منها منطقة البريقة الجديدة وسبل معالجتها.

وأكد عريس الاتفاق مع لجنة الإدارة بالشركة على خطة عمل لمعالجة أزمة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة البريقة الجديدة، من خلال قيام إدارة الخدمات بالشركة بتغيير المضخات كحل مستعجل للمشكلة أولًا.

وأضاف أنهم اتفقوا على عرض الدراسة الخاصة بحل المشكلة على الشركات المختصة من أجل تقديم العروض على أن تتكفل شركة سرت بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتمويل هذا المشروع، والعمل على توعية المواطنين بالمحافظة على خطوط المجاري.