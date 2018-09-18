تعليق العمل بشركة الكهرباء في بني وليد بعد إطلاق مجهولين النار على موظفين

آثار إطلاق النار على أحد الأجهزة داخل محطة كهرباء في بني وليد. (الإنترنت)

أكد مصدر من شركة الكهرباء في بني وليد، أن موظفي الشركة علقوا العمل بعد تعرض زملائهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين فجر اليوم الثلاثاء أثناء تواجدهم في أماكن العمل بثلاث محطات كهرباء في المدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم إن «مجموعة مجهولة الهوية قامت فجر اليوم الثلاثاء بالاعتداء بالرصاص على مناوبي محطات كهرباء الديزل وبني وليد 66 وبني وليد 220 أثناء فترة عملهم»، مشيرا إلى أن أيًا منهم لم يصب بأذى.

وطالب المصدر، كافة الجهات الأمنية بضرورة التدخل والكشف عن الجناة وتسليمهم إلى العدالة، ووضع حد لهذه الخروقات والجرائم، محذرًا من أنها قد تتسبب في حدوث إظلام تام داخل بني وليد إذا لم تواجه بإجراءات صارمة.

وأضاف المصدر أن موظفي شركة الكهرباء بمدينة بني وليد علقوا العمل إلى حين الكشف ومعرفة الجناة، مشيرًا إلى أن الحادث ليس الأول الذى يتعرض فيه موظفو الشركة لمثل هكذا أعمال.