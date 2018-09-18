الحرس البلدي يصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة نفذتها دوريات مكثفة قام بها أعضاء الجهاز على المحال التجارية في المدينة.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط» إن المواد الغذائية المصادرة من المحال التجارية بالمدينة «غير صالحة للاستهلاك البشري ولوحظ ذلك من خلال إنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها».

وأكد المصدر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل الشراء والإبلاغ عن أي محل توجد به مواد غذائية منتهية الصلاحية.