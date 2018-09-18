الحرس البلدي يصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 09:40 مساء

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة نفذتها دوريات مكثفة قام بها أعضاء الجهاز على المحال التجارية في المدينة.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط» إن المواد الغذائية المصادرة من المحال التجارية بالمدينة «غير صالحة للاستهلاك البشري ولوحظ ذلك من خلال إنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها».

وأكد المصدر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل الشراء والإبلاغ عن أي محل توجد به مواد غذائية منتهية الصلاحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
تقرير أممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد