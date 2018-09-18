استكمال اختبارات القبول للالتحاق بالدراسة في معاهد قطاع النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن آلاف الطلاب استكملوا اختبارات القبول للالتحاق بمعاهد قطاع النفط للعام الدراسي 2018/2019، وفق ما أعلنتها في بيان عبر موقعها على الإنترنت.

وأوضحت المؤسسة أن اللجنة المركزية المكلفة من قِبلها واللجان الفرعية أجرت أمس الاثنين، بمعهد النفط للتأهيل والتدريب، الامتحانات التفاضلية لقبول الطلبة الجدد للدفعة (49) بمعهد النفط للتأهيل والتدريب في طرابلس، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية في الزاوية للعام الدراسي 2018 – 2019.

وأضافت المؤسسة أن اللجنة المركزية قامت بتكليف 17 لجنة فرعية في مختلف مناطق ليبيا على حسب التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، بالإشراف على 3751 طالبًا ممن توفرت فيهم شروط قبول التسجيل.

وقال رئيس اللجنة المركزية الدكتور علي الديب، «لقد أجريت الامتحانات بنجاح وفي ظروف طيبة، وأتوجه بالشكر والتقدير للأساتذة أعضاء اللجان على ما قاموا به من مجهودات لإنجاح عملية قبول المتدربين الجدد لهذا العام».

وأمس الاثنين، أدى نحو 223 طالبًا من منطقتي أجدابيا والبريقة وضواحيها، اختبارات القبول للدراسة في معهد النفط للتأهيل والتدريب بمدينة طرابلس والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بمدينة الزاوية.

وأجريت امتحانات القبول للطلاب المتقدمين بمدرج معركة 2 مارس بجامعة النجم الساطع بمنطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، بحضور عضو المجلس البلدي البريقة إدريس عريش، ومنسق القوى العاملة بالبلدية وعضو لجنة القبول عبدالقادر ابلال.