جهاز الإسعاف: انتشال جثة مجهولة الهوية باشتباكات طرابلس

جانب من اشتباكات سابقة في ضواحي العاصمة طرابلس (أرشيفية:بوابة الوسط)

أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أنّ الجهاز انتشل جثة مجهولة الهوية باشتباكات طرابلس، بالإضافة إلى تلقيه بلاغات بوجود جثمان اثنين آخرين لم تستطع الوصول إليهما.

وأشار علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ فريق الجهاز توجّه إلى أماكن الاشتباك، حيث تمكن من إسعاف خمس حالات، وانتشال جثة لمدني لم يتعرف عليهم حتى الآن، بالإضافة إلى تلقيه بلاغًا بشأن «اثنين آخرين تم التبليغ عن مكانهما ولم يستطيعوا الدخول لأماكن الاشتباكات».

عودة الاشتباكات في طرابلس وسط تبادل الاتهامات بخرق «اتفاق الزاوية»

وأضاف «قام الجهاز اليوم بتأمين أماكن امتحانات طلبة الشهادة الثانوية الدور الثاني، بعد سقوط قذائف عشوائية».

أعلنت الوزارة في وقت سابق رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس.

وتجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بين ما يعرف بـ«قوات الأمن المركزي أبو سليم» وما يسمّى بـ«لواء الصمود» حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار، الذي وقعت عليه الأطراف ذات العلاقة بمدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

«داخلية الوفاق» تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن الاشتباكات في طرابلس

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس في الزاوية، والذي نص عن «الامتناع عن اتخاذ أية إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر»، و«ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه».