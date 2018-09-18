ارتفاع لسلة العملات الأجنبية في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 08:47 مساء
أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار سلة العملات الأجنبية الرئيسية ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، مقابل أسعار أمس الإثنين، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ سعر الدولار اليوم 6.24 دينار مقابل 6.18 دينار أمس الاثنين، بفارق 6 قروش، بينما سجل 1.37 دينار في التعاملات الرسمية، حسب النشرة اليومية لمصرف ليبيا المركزي.

كما سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 8.20 دينار، مقارنة بـ7.98 دينار الإثنين، وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.29 دينار، مقبال 7.19 دينار خلال الفترة نفسها.

الدولار يسجل تراجعًا طفيفًا في السوق السوداء

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في السوق السوداء، بعد أيام من توقيع المجلس الرئاسي الإصلاحات الاقتصادية، إذ سجلت العملة هبوطًا كبيرًا إلى 6.10 دينار الخميس مقابل 6.60 دينار قبل توقيع القرار.

وأعلن المجلس الرئاسي، الأربعاء الماضي، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة لأسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي ..

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