اللجنة الفرعية: جميع وثائق ومستندات انتخابات بلدية بني وليد في أمان

آثار الحريق بمقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد. (بوابة الوسط)

طمأنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، كافة أهالي المدينة والناخبين والفائزين بعضوية المجلس البلدي بشأن المستندات والوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكدة أن «كل المستندات والمعلومات فيما يخص الانتخابات هي محمية وفي أمان وبحوزة اللجنة المركزية واللجنة الفرعية».

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، تعرض مقر اللجنة الفرعية لـ«عمل تخريبي عقب إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد».

وقالت اللجنة في البيان إنها «تدين هذا العمل الجبان والذي إن دل على شي إنما يدل على الأيادي السوداء التي لا تريد الخير للمدينة».

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وأضافت «إننا نعلم أن أهالي المدينة الشرفاء قالوا كلمتهم وشاركوا وباركوا العملية الانتخابية، ونحن نضع كل المؤسسات الرسمية داخل المدينة في الصورة ويجب عليهم تحمل مسؤلياتهم ومعاقبة الجناة».

كما أكدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد «أن العملية الديمقراطية التى شهدتها مدينة بني وليد مستمرة في طريقها»، ونوهت إلى أنها مستمرة في أداء مهامها حاليًا وفي المستقبل.