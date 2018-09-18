النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 07:43 مساء

رأى عضو مجلس النواب عن بنغازي عيسي العريبي أنه لاحل للأزمة الليبية إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي طرابلس.

وقال العريبي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء «لاحل في ليبيا يلوح في الأفق إلا بسيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر علي العاصمة طرابلس». 

وأضاف: «وإجراء الترتيبات الأمنية الحقيقية التي  يطالب بها الداخل والخارج والتي يتقنها الجيش الوطني».

يذكر أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد قال خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي الخميس الماضي إن الأزمة فى طرابلس لابد أن تنتهي فى أقرب وقت ولايمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي و«تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه».

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