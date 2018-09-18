داخلية الوفاق: لجنة الترتيبات الأمنية تنتظر وقف المواجهات لبدء تفعيل مهامها

جانب من الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس قبل سريان اتفاق الزاوية (أرشيفية: بوابة الوسط)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إنّ لجنة الترتيبات الأمنية تنتظر وقف العمليات العسكرية للبدء في تأمين واستلام المرافق السيادية للدولة ومباشرة عملها.

أعلنت الوزارة في وقت سابق رفع حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة في بيان منفصل إلى أنّ مهمة لجنة الترتيبات الأمنية، التي أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيلها، تتمثل في وضع الخطط والتوصيات لتأمين طرابلس الكبرى، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية، من الجيش والشرطة، والأجهزة الأمنية، بدلاً من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.

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وأضاف البيان أنّ «اللجنة تقدم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة، ووضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر، غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة، لاسيما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

وأوضح أنّ سلسلة من الاجتماعات الفنية عقدت بخصوص الترتيبات الأمنية، بين وزير الداخلية، ورئيس الأركان، وأمر المنطقة العسكرية الوسطي، وأمر المنطقة العسكرية الغربية، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية».

وتابع أنّ لجنة الترتيبات الأمنية تتولي وضع خطط لتأمين طرابلس الكبرى، ووضع تدابير اللازمة لوقف إطلاق النار والتواصل مع بعثة الأمم المتحدة، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش والشرطة ويتم تسليم كافة المقرات السيادية والحكومية، والمرافق العامة إلى الدولة.

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ومن ضمن هذه الترتيبات صدر قرار من وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للأمن المركزي من ضباط وضباط صف ذوي خبرة في المجال الأمني لتأمين مطار معيتيقة الدولي، وقرار بشأن تشكيل غرفة تأمين العاصمة التي تضم عددًا من منتسبي مديريات الأمن بالمنطقة الغربية لدعم مديرية أمن طرابلس.

يذكر أن وزارة الداخلية أعدت خطة تدريبية للرفع من كفاءة منتسبيها في التدريب التخصصي الأمني والتدريب أثناء العمل، وإعادة تأهيل العناصر الأمنية التي إلتحقت بالوزارة خلال السنوات الأخيرة الماضية.