«حظوظ الانتخابات» على قائمة أجندة اجتماع ثلاثي حول ليبيا أكتوبر المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 06:58 مساء
لقاء سابق للرئيس التونسي مع وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر (أرشيفية:الإنترنت)

يناقش اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر ومصر الملف الليبي الشهر المقبل، لإلقاء الضوء على المستجدات الجارية في طرابلس، وتعطل إصدار القوانين الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وفرضت حالة الاحتقان الأمني والسياسي في ليبيا عمومًا وجنوب طرابلس تحديدًا، تنسيقًا بين بلدان الجوار الثلاثة لتحقيق المصالحة، بيد أنه لم يمكن الليبيين من كسر جمود الأزمة واعتماد القوانين الانتخابية تحسبًا لإجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل.

وتحضيرًا للقاء ثلاثي حول ليبيا، تشاور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر الرئاسة مع وزير خارجيته خميس الجهيناوي حول المستجدات على الساحة الليبية، وأيضًا اللقاء الثلاثي المرتقب لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي ستحتضنه القاهرة في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في دفع العملية السياسية بليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وفق الرئاسة التونسية.

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وتقود تونس منذ مطلع 2017 مبادرة رسمية مع دول الجوار الرئيسي الجزائر ومصر؛ لبحث حلول للأزمة في ليبيا بمشاركة الأطراف الوازنة.

وعقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا والموقع في 20 فبراير 2017، جرى عقد عدة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث، جرت على التوالي بالجزائر في يونيو 2017، وبالقاهرة في نوفمبر 2017، وبتونس في ديسمبر ،2017 وبالجزائر مايو 2018.

وتعثرت مساعٍ نصَّ عليها اجتماع الجزائر الأخير في إعطاء دفعة جديدة لمسار التسوية بإشراك الأطراف الليبية المهمشة في عملية المصالحة، وكسب رهان إعداد دستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام.

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وعلى ضوء التطورات في طرابلس تراجعت حظوظ إجراء انتخابات، لكن السؤال الملح لدى بلدان الجوار في مدى تمكن الأطراف المعنية الالتزام بالموعد قبل نهاية العام الجاري أوعلى أكثر تقدير بداية 2019 .

ومن جهة أخرى تطالب أوساط دبلوماسية بأهمية إشراك دول جوار أخرى في اجتماعات قادمة على غرار السودان وتشاد والنيجر وبلدان الساحل وإيطاليا التي لها علاقة مباشرة بليبيا.

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