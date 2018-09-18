اندلاع حريق بمقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد

أكد مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد، اندلاع حريق بمقر اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، مساء اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم النتائج المبدئية للانتخابات البلدية التي شهدتها المدينة يوم السبت الماضي ...