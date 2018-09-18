الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية الجزائرية الإماراتية. (واج)

دعت الإمارات العربية المتحدة، الحكومة الجزائرية إلى مزيد من التنسيق باتجاه حل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع الداخلي.

وأشاد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في ختام أشغال الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالجزائر على تقارب المواقف بين البلدين ضمن المنظومة العربية تجاه العديد من القضايا ومن بينها القضية الليبية.

وقال الوزير الإماراتي إن بلاده تتبع سياسة الابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، حيث يتطلع إلى ترسيخها مع الجزائر من خلال تعزيز العمل المشترك عبر الأدوات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة يبن البلدين. وتعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من البلدان التي أطلقت مبادرة لحل الأزمة من خلال استقبالها عددًا من الشخصيات الليبية الفاعلة في الصراع عام 2017 في مسعى للتوصل إلى حل سياسي.