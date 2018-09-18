انطلاق فعاليات الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا بسوسة‎

الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا بسوسة. (بوابة الوسط)

عقد بفندق المنارة في مدينة سوسة شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا الذي يقام تحت شعار «الواقع والتطلعات»، برعاية من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وحضر انطلاق فعاليات الملتقى وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير عملها الدكتور سعد عقوب، ونائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة الدكتور المبروك البرغثي، وعدد من مديري إدارات الخدمات الصحية ومكاتب الرعاية في البلديات ومديري المستشفيات التعليمية ومديري مراكز علاج مرضى السكر، إلى جانب المهتمين بهذا الشأن من المنطقة ومحيطها.

ويتخلل الملتقى عدد من المحاضرات التي تختص بالنظام الصحي والرؤية المستقبلية له، وجودة الأدوية والرعاية الأولية، وأخرى عن دور منظمة الصحة العالمية في تطوير الرعاية الصحية الأولية، ورصد واقع وتحديات الرعاية الصحية في ظل ظروف البلاد التي تمر بها.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء، إن الملتقى جرى تنظيمه «بسبب ضعف قدرة النظام الصحي على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية، وضعف القرار الإداري به بسبب غياب نظام معلومات صحي مترابط ومتكامل وحديث مما يجعل اتخاذ القرار الإداري الصحيح ويفسح المجال للازدواجية والتكرار».

وأضاف الطرابلسي أن الملتقى سيتطرق لمناقشة كيفية معالجة «ضعف التخطيط والمتابعة وضعف الموارد المالية والبشرية المحلية من تكدس العمالة الطبية والطبية المساعدة والإدارية سنويًا بشكل كبير في القطاع بدون زيادة ملحوظة في الخدمات».

وأوضح الطرابلسي أن الملتقى توصل إلى عدد من التوصيات التي يتوقع أن تُسهم في معرفة التحديات والصعوبات التي تواجه الرعاية الصحية الأولية، ووضع الخطط وآليات تنفيذها للنهوض بها في مختلف البلديات ..