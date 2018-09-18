سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 06:10 مساء
سلامة خلال استقبال وفد بلدية مصراتة بمقر البعثة الأممية في طرابلس. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن موقف البعثة الأممية من التطورات الجارية في طرابلس «واضح» مشددًا على أن كل القوى التي تحمي العاصمة الليبية ستكون «نظامية ومن جميع المدن».

جاء تأكيد سلامة خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدًا من بلدية مصراتة بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والوضع الأمني في طرابلس.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «استقبل الممثل الخاص غسان سلامة اليوم وفداً من بلدية مصراتة في مقر البعثة لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والوضع الأمني في العاصمة. وأكد أن موقف البعثة واضح بأن لا يتم استبدال فريق مسلح بآخر وبأن تكون كل القوى التي تحمي العاصمة نظامية ومن جميع المدن».

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ مطلع الشهر الجاري توترًا أمنيًا بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية تطورات إلى اشتباكات عنيفة خلفت عشرات الجرحى والقتلى وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

ونجحت البعثة الأممية في التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتقاتلة في 4 سبتمبر الجاري، وعززته باتفاق لوقف إطلاق النار يوم 9 سبتمبر وقعت عليه جميع الأطراف «باستثناء واحد» وفق ما أكده المبعوث الأممي غسان سلامة في تصريح سابق.

اقرأ أيضًا: وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ

لكن التوتر الأمني لايزال قائمًا جنوب العاصمة الذي شهد صباح اليوم تجدد الاشتباكات بين أطراف النزاع في منطقة طريق المطار، وأدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أكده الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
الأهلي طرابلس يصعد من حصيلته التهديفية قبل السفر لمواجهة الوداد المغربي
رياضة محلية
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد