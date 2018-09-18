«تعليم الموقتة» تبحث ترتيبات انطلاق العام الدراسي الجديد‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 05:41 مساء

عقد وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي القطاع في مختلف البلديات لبحث الترتيبات اللازمة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة أحمد الزروق لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع الذي عقد بقاعة كلية الزراعة جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء ناقش كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لبدء تجهيزات استقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف الزروق أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا مشاكل المقاولين المنفذين للمشاريع المتعاقد عليها بالمناطق التعليمية وسبل تنفيذ الخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزراة، ومعالجة علاوة التمييز الخاصة بالمعلمين.

وأشار الناطق باسم وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، أحمد الزروق، إلى أن الوزراة وضعت خطة لتغطية العجز الفعلي للمعلمين في المدارس وشكلت لجانًا بالمناطق التعليمية لسد العجز في المعلمين.

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