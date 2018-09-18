تحضيرات نهائية للمؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

تستعد اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة في أجدابيا.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة في جامعة أجدابيا للوقوف على آخر أعمال اللجان العاملة بالمؤتمر المزمع انعقاده يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

وأكد المجتمعون أن أعمال اللجان تسير بشكل المطلوب، بهدف الانتهاء من التحضيرات في الموعد المحدد لإنجاح المحفل العلمي الذي تنظمه جامعة أجدابيا، برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت ورأس لانوف.

اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا

اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في أجدابيا