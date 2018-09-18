العامة للكهرباء: إصلاح 60% من أعطال الشبكة جرّاء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 04:43 مساء
فنيّو الشركة العامة للكهرباء يتابعون أعطال الشبكة من غرفة التحكم (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنّ فنيي الشركة نجحوا في إصلاح 60% من أعطال الشبكة التي نتجت عن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية على وجه الخصوص.

وأشارت الشركة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ «فنيي ومهندسي مركز التحكم بالشركة العامة للكهرباء لا يزال يعملون تحت أصوات القصف بالمقر الرئيس للشركة لإعادة بناء الشبكة العامة التي أصيبت إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء، رغم الصعوبات والضغوطات النفسية».

أبرزها اشتباكات طرابلس.. الكهرباء: نواجه مشاكل عدة تؤدي لانقطاع الخدمة ساعات طويلة

وأضاف البيان أنّ الفنيين «واصلوا متابعة وضع الشبكة مع مشغلي محطات التوليد، وتحويل الطاقة الكهربائية، والتي انتهت بالنجاح في إعادة بنسبة 60% من بناء الشبكة، في زمن قياسي، هذا ولا يزال المهندسون يبذلون جهودا مضاعفة في إعادة الشبكة بالمنطقة الجنوبية».

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنّها تواجه خلال هذه الفترة العديد من المشاكل التي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطن في العديد من المناطق والقرى الليبية.

وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًا خلال الفترة الماضية، تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

وتعاني المدن الليبية من استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى.

فنيّو الشركة العامة للكهرباء يتابعون أعطال الشبكة من غرفة التحكم (الشركة العامة للكهرباء)
فنيّو الشركة العامة للكهرباء يتابعون أعطال الشبكة من غرفة التحكم (الشركة العامة للكهرباء)
فنيّو الشركة العامة للكهرباء يتابعون أعطال الشبكة من غرفة التحكم (الشركة العامة للكهرباء)
فنيّو الشركة العامة للكهرباء يتابعون أعطال الشبكة من غرفة التحكم (الشركة العامة للكهرباء)
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