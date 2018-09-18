«داخلية الوفاق» تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن الاشتباكات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 03:59 مساء
صورة لأضرار لحقت بالمباني جراء اشتباكات طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها ضواحي مدينة طرابلس بطريق المطار.

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إيقاف التصعيد العسكري بين الأطراف وضرورة سلك طريق الحل السلمي لتجاوز الأزمة، وتغليب لغة العقل والابتعاد عن لغة السلاح والاحتكام إلى لغة الحوار البناء، وتجنيب الأماكن السيادية والخدمية كخزانات الوقود والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية التي تمس حاجة المواطن اليومية، باعتبارها ملكاً عاماً لكل الليبيين وتجنيب المواطنين المدنيين الرصاص العشوائي، الذي تسبب في بث الرعب في نفوس المواطنين وعرقلة سير الحياة، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن «مثل هذه التداعيات في مرافق مهمة وحيوية من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للعالم أجمع، كما أنها ستعود بالضرر على المواطن الليبي داخل وخارج البلاد».

وطالبت «داخلية الوفاق»، عقلاء وحكماء المدن التدخل الفوري والعمل على حقن دماء الليبيين، «فالمستفيد من الاقتتال بين الإخوة هم من يقفون ضد قيام الدولة ومؤسساتها، ويقوضون المساعي الرامية للحلول السلمية لوقف الاقتتال».

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