مصرفا الوحدة والتجاري الوطني يخصصان 15 مليون دينار لفرعيهما في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 03:53 مساء
المصرف التجاري الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

خصص مصرفا الوحدة والتجاري الوطني بالمنطقة الشرقية سيولة نقدية تقدر بـ15 مليون دينار لفرعيهما في سرت.

وقال مصدر بمصرف الوحدة بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن السيولة خصصت لمصرفي الوحدة الرئيس سرت ووكالة الوحدة بجامعة سرت، وفرع المصرف التجاري الوطني.

وأشار إلى أن السيولة المخصصة تكفي زبائن المصرفين، ومن المحتمل -حسب المصدر- أن تفوق السيولة خمسة عشر مليون دينار وستصل خلال الأسبوع المقبل.

وتعاني مصارف سرت من نقص السيولة منذ ما يزيد على شهر ونصف الشهر، فيما وصلت آخر سيولة إلى سرت من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بقيمة 22 مليون دينار، باستثناء مصرف الجمهورية.

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