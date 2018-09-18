العثور على ذخائر وقذائف غير متفجرة بمتنزه مجمع عيادات سرت المركزي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 03:21 مساء
قذائف غير متفجرة. (أرشيفية: الإنترنت)

عثرت سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية التابعة لقوة تأمين وحماية سرت، مساء الإثنين، على كميات من الذخائر غير المتفجرة وقذائف آر بي جي وقذائف هاون وسي بي جي من مخلفات الحرب على «داعش»، بحديقة ومتنزه مجمع عيادات سرت المركزي.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، سالم الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إنهم عثروا على هذه الذخائر خلال عمليات مسح وتمشيط للمتنزه، استعدادًا لاستئناف العمل بالكامل مع إتمام صيانة مرافق المجمع وإعادة تجهيزه.

وأضاف الأميل أن الذخائر نُقلت إلى موقع آخر ليتم إعدامها مع كميات أخرى جمعت من مواقع أخرى، من خلال بلاغات المواطنين التي ترد لغرفة عمليات قوة حماية سرت والهلال الأحمر الليبي، مؤكدًا أنه سوف يتم التخلص منها قريبًا.

ووقَّعت بريطانيا على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة «الحقول الحرة»، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

وتشهد مدينة سرت وجود عدد كبير من الألغام والمتفجرات في عدة مناطق وأحياء متفرقة، فيما تحتاج المدينة إلى إعادة مسح كامل بالتعاون مع منظمات دولية.

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