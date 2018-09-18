وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ

اشتباكات طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، وصول أربعة جرحى إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ، نتيجة الاشتباكات التي تدور منذ صباح اليوم في منطقة طريق المطار بطرابلس.

وقال الناطق باسم الجهاز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن حالة الجرحى الأربعة متفاوتة في الخطورة، مؤكدًا أن جهاز الإسعاف والطوارئ لم يتلق أي نداء استغاثة من عائلات، لتوفير ممرات آمنة لخروجهم من المنطقة.

وأوضح أن غالبية العائلات فضلت النزوح الطوعي من منازلها قبل عودة الاشتباكات بين الطرفين المتقاتلين، مع بقاء الشباب داخل منازلهم، حفاظًا عليها من أي سرقة.

وكان المكتب الإعلامي لما يسمّى بـ«لواء الصمود» الذي يقوده الضابط السابق صلاح بادي، قال إن قواته تقدمت على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، متهمًا قوات ما يعرف بـ«الأمن المركزي - أبو سليم» بخرق هدنة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه اجتماع الزاوية الأسبوع الماضي، عندما هاجمت تمركزات قواته صباح اليوم الثلاثاء.