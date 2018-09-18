تقرير أممي: عمليات نقل أموال كبرى من شركة يشتبه بأنها واجهة للمعتصم القذافي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 02:20 مساء
المعتصم القذافي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا عن «عمليات كبرى لنقل الأموال من شركة «مونكادا» في مالطا، التي يشتبه أنها مجرد واجهة للمعتصم القذافي». وقال الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن إن «السلطات المالطية قدمت تفاصيل عن تلك الأصول»، مشيرين إلى أن «مبالغ كبيرة جرى تحويلها من حساب مونكادا في مصرف فاليتا».

وأشار التقرير إلى «إصدار حوالتين أجنبيتين باسم مدير مونكادا، مصطفى علي التويجري، بقيمة مليون يورو لكل واحدة منها في يونيو 2011»، لافتًا إلى «تقديم الحوالتين للتحصيل خارج مالطا في مكان مجهول». وأضاف أنه «جرى تحويل 5.68 مليون يورو إلى حساب التويجري في يوليو 2011، وفي وقت لاحق، تم نقل مبالغ من حسابات التويجري إلى حساب إياد رمضان آجل، وهو في مصرف فاليتا أيضًا».

وأردف التقرير «في مارس ٢٠١٨، أبلغت السلطات المالية الفريق بأنها تتبعت الأموال التي حولت من حساب مونكادا بين 26 فبراير و14 يوليو 2011، ومن هذه الأموال، تم تجميد ثلاثة ملايين يورو وثلاثة ملايين دولار». لكن الخبراء أشاروا إلى أن مالطا تعمل في إطار التعاون القضائي المتبادل مع السلطات الليبية على تقييم ما إذا كانت تلك الأموال مختلسة من الدول الليبية.

وفي مارس الماضي، قال تقرير آخر لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا إنه «أجرى تحليلاً لحسابات مصرفية لثلاث شركات صورية ومترابطة كان يملكها المعتصم القذافي، ويوجد مقرها في مالطا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد