قوات بادي تقول إنها تقدمت على محور طريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 02:02 مساء
آمر ما يعرف بلواء الصمود صلاح بادي. (الإنترنت)

قال المكتب الإعلامي لما يسمّى بـ«لواء الصمود» الذي يقوده الضابط السابق صلاح بادي، إن قواته تقدمت على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، متهما قوات ما يعرف بـ«الأمن المركزي - أبو سليم» بخرق هدنة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه اجتماع الزاوية الأسبوع الماضي، عندما هاجمت تمركزات قواته صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب في تصريح لمسؤوله إلى «بوابة الوسط»  أن قواته تتقدم، وسيطرت حاليا على طريق المطبات في المنطقة المعروفة بمشروع الهضبة، وأن هدوءا عاما يسود المحاور، ما عدا اشتباكات متقطعة تحدث بين حين وآخر،  بعد المواجهة العنيفة التي اندلعت بين الطرفين صباحا.

وقال الناطق باسم «الأمن المركزي - أبو سليم» من جهته إن ما يُسمى بـ«لواء الصمود» هو الذي شن هجومًا صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، «ما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين».

وأوضح الناطق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن قواته  وكتيبة الدبابات والمدفعية المساندة له، تقدمت نحو طريق المطار وحاليًا تتم محاصرة مقر المعسكر المسمى بـ«النقلية» أين يتمركز «لواء الصمود».

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