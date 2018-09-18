«الكهرباء» تعلن عودة التيار تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 12:04 مساء

أعلنت شركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة التيار تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية، بعد انقطاعها نتيجة الاشتباكات التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صار عنها اليوم، إنه «نتيجة لجهود فنيي ومهندسي الشركة، فإن الخدمة عادت تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية، وجارٍ العمل على إعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية».

وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من بناء الشبكة في المنطقة الجنوبية، خلال الساعات القادمة في الظروف الطبيعية ودون حدوث ما يعيق ذلك، «رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تمر بها الشبكة في الوقت الجاري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد