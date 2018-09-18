«الكهرباء» تعلن عودة التيار تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية

أعلنت شركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة التيار تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية، بعد انقطاعها نتيجة الاشتباكات التي شهدها جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صار عنها اليوم، إنه «نتيجة لجهود فنيي ومهندسي الشركة، فإن الخدمة عادت تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية، وجارٍ العمل على إعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية».

وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من بناء الشبكة في المنطقة الجنوبية، خلال الساعات القادمة في الظروف الطبيعية ودون حدوث ما يعيق ذلك، «رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تمر بها الشبكة في الوقت الجاري».