اجتماع طارئ بـ«تعليم الوفاق» لمناقشة سير الامتحانات في مناطق اشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 11:45 صباحا
وزير تعليم الوفاق يعقد اجتماعا طارئا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات. (صورة من تعليم الوفاق)

عقدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية الامتحانية لطلبة الشهادات العامة ببعض المواقع نتيجة للاشتباكات المسلحة الدائرة جنوب العاصمة.

وقالت تعليم الوفاق، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، إن الاجتماع بحث السبل الكفيلة لضمان سيرها في ظروف تربوية وآمنة.

واندلعت اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، صباح اليوم، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في الزاوية، ما أدى إلى إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1 – 2 ) وخروج معظم وحدات التوليد، وانقطاع التيار من طرابلس إلى رأس أجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.

وزير تعليم الوفاق يعقد اجتماعا طارئا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات. (صورة من تعليم الوفاق)
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