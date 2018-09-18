انقطاع الكهرباء من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 10:59 صباحا
إحدى محطات توليد الكهرباء في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية، نتيجة الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس صباح اليوم، والتي أسفر عنها إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1 – 2 ) وخروج معظم وحدات التوليد.

وقالت «العامة للكهرباء» في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إنه منذ وقوع الحادثة باشر مهندسو وفنيو مركز التحكم تغذية جزء من مدينة طرابلس عن طريق محطتي الخمس ومصراتة.

وأضافت الشركة أن دائرتي الهضبة الجنوب (1 – 2) التي أصيبتا صباح اليوم تمت صيانتهما بعد توقف الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الماضية، وأن دائرتي الجنوب الشرق التي أصيبتا خلال الاشتباكات الماضية ما زالتا متوقفتين عن الخدمة، نظرًا لعدم تمكن الفرق الفنية من الدخول إلى مواقع الأضرار التي لحقت بالدائرتين.

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