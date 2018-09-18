هيئة التعليم التقني تعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للتنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 10:27 صباحا
اجتماع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. (صورة من تعليم الوفاق)

حددت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، اليوم الرابع من شهر مارس للعام المقبل، موعدًا لانطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للعلوم التقنية والتنمية المستدامة، بفندق المهاري بطرابلس.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن هيئة التعليم التقني عقدت اجتماعًا مساء الإثنين، تناول تحديد موعد انطلاق فعاليات المؤتمر ومواعيد تسليم البحوث العلمية من المشاركين وعناوين المحاور التي ستقدم حولها البحوث العلمية والتطبيقية.

من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، أهمية وضع مواعيد دقيقة حتى يتمكن المشاركون والمهتمون والمختصون من تقديم أوراقهم في متسع من الوقت، مما سينعكس عليه جودة البحوث، ولا سيما ترتيب أجندات ورزنامة البحاث الراغبين في المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وقال المشرف العام للجنة التحضيرية، الدكتور علي السائح، إن آخر يوم لقبول البحوث سيكون يوم 31/12/2018، مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر ستكون حول (الهندسيات والعلوم الإدارية والمالية والطبيات).

وتابع: «خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن المحاور وكل التفاصيل من خلال وسائل الإعلام المختلفة، كما سيكون هناك موقع إلكتروني للتواصل مع المشاركين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم».

وكانت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني نظمت مؤتمرها الدولي الأول حول الهندسة الكهربائية والتقنيات شهر مارس من العام الجاري، والذي افتتح أعماله وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

اجتماع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. (صورة من تعليم الوفاق)
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