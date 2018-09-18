«الرئاسي» يعيد تشكيل لجنة تقصي للإجراءات الجنائية في سجن قاعدة معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 12:15 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إعادة تشكيل لجنة خاصة بتقصي وضع الموقوفين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية في قاعدة معيتيقة الجوية وأي مكان احتجاز آخر قد يكون بها، على أن تكون مهمة اللجنة محددة بالتثبت من إجراءات إيقاف المحتجزين وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

وحدد القرار، الذي نشرت نصه الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»، مدة 15 يومًا بدأت يوم 13 سبتمبر الجاري، تنتهي فيها اللجنة من مهمتها والاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمالها، قبل تقديم تقرير بذلك إلى رئيس المجلس فائز السراج.

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وتضم اللجنة في تشكيلها: عيسى الفيتوري قمو رئيسًا عن مكتب النائب العام، ومحمد مفتاح حمودة عضوًا عن وزارة العدل، ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية.

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