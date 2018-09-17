بالصور.. بدء المرحلة الثانية للحملات المرورية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:28 مساء
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، انطلاق المرحلة الثانية للحملات المرورية، واستمرار انطلاق قوة ضبط الشارع العام لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتى بدأت من خلال توفير إمكانية الدفع المتاحة لإجراءات تسجيل المركبات، وعبر إقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة.

وأشارت المديرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ مدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي، أعطى منتسبي قسم المرور والتراخيص «بعض الملاحظات المهمة التي من شأنها أن ترفع من مستوى العمل الأمني المروري بالمدينة».

مديرية أمن بنغازي تمنح المواطنين مهلة أسبوعين لتسجيل مركباتهم

ووجه مدير الأمن بالبدء فى المرحلة الثانية للحملات المرورية على مستوى المدينة بالتنسيق مع العديد من الأقسام بالمديرية والإدارة العامة للبحث الجنائي، بإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية، وكذلك توجيه قوافل متحركة تجوب الشوارع والأحياء لضبط الشارع العام والأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين.

وأقيم اليوم بحضور مدير أمن بنغازي الجمع الصباحي لجميع منتسبي قسم المرور والتراخيص بنغازي وبحضور المعاونين بمديرية الأمن، وهم معاون الشؤون الأمنية بالمديرية، ومعاون الشؤون العامة، ومعاون الشؤون التفتيش ...

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال