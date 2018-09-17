بالصور.. بدء المرحلة الثانية للحملات المرورية في بنغازي

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، انطلاق المرحلة الثانية للحملات المرورية، واستمرار انطلاق قوة ضبط الشارع العام لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتى بدأت من خلال توفير إمكانية الدفع المتاحة لإجراءات تسجيل المركبات، وعبر إقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة.

وأشارت المديرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ مدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي، أعطى منتسبي قسم المرور والتراخيص «بعض الملاحظات المهمة التي من شأنها أن ترفع من مستوى العمل الأمني المروري بالمدينة».

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ووجه مدير الأمن بالبدء فى المرحلة الثانية للحملات المرورية على مستوى المدينة بالتنسيق مع العديد من الأقسام بالمديرية والإدارة العامة للبحث الجنائي، بإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية، وكذلك توجيه قوافل متحركة تجوب الشوارع والأحياء لضبط الشارع العام والأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين.

وأقيم اليوم بحضور مدير أمن بنغازي الجمع الصباحي لجميع منتسبي قسم المرور والتراخيص بنغازي وبحضور المعاونين بمديرية الأمن، وهم معاون الشؤون الأمنية بالمديرية، ومعاون الشؤون العامة، ومعاون الشؤون التفتيش ...

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

منتسبو قسم المرور والتراخيص بنغازي (مديرية أمن بنغازي)