فريق من «الدولية للهجرة» يسلم مساعدات غذائية لـ 434 مهاجرًا بمركز أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:27 مساء
جانب من أعمال فريق المنظمة الدولية للهجرة (صفحة المنظمة على فيسبوك)

تولى فريق تابع للمنظمة الدولية للهجرة عملية إيصال مساعدات غذائية لعدد 434 مهاجرًا في مركز إيواء أبوسليم.

وأوردت المنظمة، على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك» اليوم، أن فريقها «تمكن من الوصول إلى هذا المركز ورأى الاحتياجات الفعلية للمهاجرين الذين كانوا قد تضرروا جراء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس».

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة استمرت لقرابة الأسبوعين أواخر أغسطس الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، قبل أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الأطراف المتقالتة، في مفاوضات أجريت في مدينة الزاوية.

جانب من أعمال فريق المنظمة الدولية للهجرة (صفحة المنظمة على فيسبوك)
جانب من أعمال فريق المنظمة الدولية للهجرة (صفحة المنظمة على فيسبوك)
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