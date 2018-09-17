إغلاق الطريق الرابط بين وسط بني وليد والمطار احتجاجًا على طفح مياه المجاري

أغلق عدد من سكان عمارات الضمان في بني وليد، مساء اليوم الإثنين، الطريق الرابط بين وسط المدينة وطريق المطار، احتجاجًا على إهمال الجهات المسؤولة لمشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة العمارات.

وقال المحتجون لـ«بوابة الوسط» إن إغلاق الطريق جاء بعد مماطلة الجهات المسؤولة في إيجاد حلول جذرية لمشكلة تسرب وطفح مياه الصرف الصحي، التي أدت إلى انتشار الحشرات بشكل كبير إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك المياه.

وأكد المحتجون أن سكان عمارات الضمان، يعانون من تلك المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كبيرة جراء استمرار طفح مياه المجاري في المنطقة السكنية.

وطالب المحتجون الجهات المسؤولة في بني وليد المتمثلة في المجلس المحلي وشركة المياه والصرف الصحي، بالإيفاء بالوعود التي قطعوها وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة.