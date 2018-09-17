المشري يُعلّق على تصريحات «حفتر» بشأن الانتخابات و«تحرير طرابلس»

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي السفير الروسي لدى ليبيا «إيفان مولوتكوف»

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشأن الانتخابات وطرابلس بـ«السلبية».

جاء ذلك خلال لقاء المشري بالسفير الروسي لدى ليبيا «إيفان مولوتكوف»، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأشار المشري، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى «التصريحات السلبية لخليفة حفتر التي هدد فيها بعدم الاعتراف بأي نتائج انتخابية قادمة، وعزمه إجهاضها عسكريًا، وتهديده بالهجوم على العاصمة طرابلس ورفضه مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة»، وفق قوله.

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ولفت رئيس مجلس الدولة إلى «الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا بشكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد»، مشددًا على ضرورة حصر التعامل عبر المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، لافتًا في الوقت نفسه إلى دور تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قال إنه أول من يريد الانتخابات ولكن لوثبت أن الانتخابات لم تكن «نزيهة فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها»، مؤكداً على دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها «مادامت نزيهة»، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ«اتفاق باريس».

ولفت المشير حفتر خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي في السابع من الشهر الجاري إلى أنه «في باريس كان هناك اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها ولكنهم ملتزمون باتفاق باريس».