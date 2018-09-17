الحكومة الموقتة توافق على ترفيع مستشفيين قرويين إلى عامين

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 08:29 مساء

وافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة، خلال اجتماعه العادي السادس للعام الجاري الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمعسكر قرنادة جنوب شحات، على ترفيع مستشفى سوسة القروي إلى مستشفى عام بسعة 80 سريرًا وترفيع مستشفى تاكنس القروي إلى مستشفى عام.

ووفقًا لما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن الاجتماع انتهى بالموافقة على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكري ومصرف الدم ببلدية أجدابيا، إضافة إلى تعميم منشور الميزانية العامة لسنة 2019 على كافة الوزارات والهيئات والمصالح للبدء في إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (12) لسنة 2008 المتعلق بنقل تبعية الحرس الجامعي إلى وزارة الداخلية، ووافق على منح الإذن لمراقبة الخدمات المالية سرت بالتعاقد لصيانة مقر الخدمات المالية بالبلدية.

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