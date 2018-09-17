صدام كان يريد تفجير طائرة جلود.. حقائق جديدة في اغتيال وزير جزائري

الرئيس العراقي السابق صدام حسين (يمين)، ووزير الخارجية السابق عبد السلام جلود (يسار)

كشفت شهادات جديدة حول قضية اغتيال وزير الخارجية الجزائري محمد الصديق بن يحيى بداية الثمانينيات، تضمنتها مذكرات الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، أن الصاروخ العراقي كان يرمي لإسقاط طائرة وزير الخارجية الليبي عبد السلام جلود الذي أوفده معمر القذافي للتشويش على الوساطة الجزائرية.

وأماطت مذكرات وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في جزئها الثاني، اللثام عن حادثة تفجير الطائرة التي كانت تقل الوزير بن يحيى والوفد المرافق في الثالث من مايو سنة 1982 بعد مرور أكثر من 36 عامًا، والتي يتهم فيها صراحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بقصف الطائرة التي كانت تقله إلى الأراضي الإيرانية.

لغز قصف الطائرة

وبن يحيى كان يحاول إتمام الوساطة الجزائرية بين العراق وإيران في حرب الخليج الأولى، التي اندلعت بين البلدين عام 1980.

ويسرد نزار في مذكراته التي ستصدر أكتوبر المقبل ونشرها موقع «ألجيري باتريوتيك» الجزائري المملوك لابنه، معلومات وقناعات توصل إليها بخصوص قضية اغتيال الوزير السابق، مفادها أنه «لا يساوره أدنى شك في أن (صدام حسين) هو من أعطى الأوامر لضرب طائرة (غرومان غولف ستريم 2) التي كانت تقل الوزير إلى إيران، مع البعثة المرافقة له المكونة من 8 أفراد، في مهمة لإحلال السلام في المنطقة».

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وأشار وزير الدفاع الجزائري الأسبق إلى نتائج عمل لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، حيث وجدت بين بقايا الطائرة حطامًا لصواريخ جو- جو سوفياتية الصنع تبين لاحقًا أنها تعود إلى الترسانة العسكرية العراقية، عقب التأكد من الرقم التسلسلي، ما يوجه التهمة رأسًا إلى النظام العراقي في استهداف الصديق بن يحيى.

الخوف من محاسبة صدام

وتساءل نزار «من غير (الديكتاتور العراقي) يستطيع قصف هذه الطائرة؟ ما هي مصلحة الدولة التي على أساسها رفض الشاذلي بن جديد نشر نتائج التحقيق؟» ليصل إلى نتيجة أن الرئيس بن جديد لم يكن ليملك القدرة على محاسبة صدام على فعلته في ذلك الوقت.

ويؤكد مقربون من السلطة في الجزائر أن رواية نزار لم تكن بريئة ويريد منها تصفية حسابات سابقة مع الرئيس بن جديد التي دخل معه في خلافات كبيرة حول إدارة فوز الإسلاميين بالانتخابات التشريعية في سنة 1991، تسببت فيما بعد في تقديم استقالته من الرئاسة سنة 1992.

أخطأ طائرة جلود!!

وفي رواية أخرى حول قضية مقتل بن يحيى، حسب مذكرات الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، التي لم يصدر جزؤها الثاني بعد، وكتبها الصحفي عبد العزيز بوباكير، تؤكد أن إسقاط الطائرة بالصاروخ العراقي، لم يكن متعمدًا بل كان يستهدف طائرة وزير الخارجية الليبي في حقبة القذافي عبد السلام جلود.

وروى الشاذلي- كما جاء على لسان بوباكير بصفحته على (فيسوك)- الاحتمالات المتداولة بشأن مصير الطائرة بقوله «طرحت منذ البداية عدة احتمالات من بينها احتمال تحويل الطائرة عن مسارها من قبل أطراف ليس من مصلحتهم إيقاف نزيف الحرب، واحتمال تعرضها لخلل تقني ونزولها في مطار آخر، واحتمال عودتها إلى الجزائر، فقامت خلية الأزمة التي تم تنصيبها بالاتصال بالإيرانيين والأتراك والسوفييت والسوريين، لكن كل المعلومات التي استقتها منهم كانت شحيحة ومتضاربة، وتأكدوا بعدها أن الطائرة لم تصل طهران وأنها ربما تحطمت على التراب الإيراني».

القذافي وإفشال الوساطة

ووفق شهادة الشاذلي «ذكر الإيرانيون أنّ الطائرة تعرّضت إلى هجوم جوي من طائرتين مجهولتين، بالإضافة إلى المعلومات التي وصلت أعضاء الخلية، والتي تشير إلى وجود طائرتين عراقيتين في الأجواء التي كانت طائرة بن يحيى تمر بها، ومعلومة أخرى مهمة تفيد بأنّ القذافي لمّا علم بالوساطة الجزائرية أوفد إلى طهران عبد السلام جلود على متن طائرة من الطراز ذاته لإفشال الوساطة».

ويشير الرئيس الجزائري الأسبق إلى «أنّ السوريين أكدوا أن طائرة من نوع (غرومان) حطت بالفعل في مطار دمشق قبل أن تقلع باتجاه طهران».

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وأرسلت آنذاك لجنة تحقيق جزائرية مكونة من مدنيين وعسكريين إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق وجمع حطام الطائرة والصاروخ الذي أسقطها.

وحسب راوية الشاذلي التي ساقها بوباكير فقد استطاعت اللجنة أن تحصل على رقم الصاروخ، وهو روسي الصنع. وبعد ذلك سافرت اللجنة إلى الاتحاد السوفييتي لمعرفة لمن تم بيعه، لكن السوفييت بدأوا يماطلون ووقعوا في حرج كبير.

وطلب الشاذلي من أعضاء اللجنة أن «يخبروا السوفييت بأنّ المسألة متعلقة بمستقبل علاقاتنا، إن كنتم أصدقاء سلموا لنا اسم البلد الذي بيع له الصاروخ، ونعدكم بأننا لن نذكر مصدر المعلومة، وإن رفضتم فإننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية معكم. كانت مصالح الاتحاد السوفييتي كبيرة مع الجزائر فاضطروا في النهاية إلى إخبارنا بأنّ الصاروخ بيع للعراقيين، واتضح أن الصاروخ الذي أسقط طائرة بن يحيى عراقي».

وأشار إلى أن «صدام حسين كعادته يراوغ ويسعى إلى التملّص من مسؤوليته رغم أنه كان يعرف أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة عراقي، وذلك حتى لا يظهر في أعين الرأي العام العالمي أنه يريد مواصلة الحرب في وقت كان يعتقد أن كفتها مالت إليه».

اعتراف صدام

ويقول الشاذلي في روايته أنه التقى صدام حسين وواجهه بالحقائق التي توصلت إليها لجنة التحقيق، وقال له «أنتم من أسقط الطائرة وأنا أملك الدليل على ذلك، وأعرف أيضاً أنكم لم تكونوا تقصدون ذلك، كنتم تريدون إسقاط طائرة وزير الخارجية الليبي عبد السلام جلود، الذي كان يسعى بأمر من القذافي إلى التشويش على الوساطة الجزائرية. أطلب منكم فقط الاعتراف بذلك، والاعتراف فضيلة حتى في السياسة. أرجوكم ألّا تضعوني في حرج أمام الشعب الجزائري، لأني التزمت أمامه أن أكشف له الحقيقة». وأضاف بن جديد أن «صدام حسين طأطأ رأسه في إيماءة بإقراره بفعلته».

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وبين روايتي نزار وبن جديد يعود إلى الواجهة تصريح وزير الشؤون الخارجية العراقية الأسبق حامد الجبوري قبل عدة سنوات، والذي كشف أيضًا عن تورط صدام باغتيال الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين عام 78 بعد أن قام بتسميمه، وهو ما أكده وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس عام 96 وأشارت إليه الفحوص الطبية.

وعبد السلام جلود الذي برز اسمه في قضية الوساطة الجزائرية بين العراق وإيران، شارك في انقلاب سبتمبر 1969، وتولى رئاسة الوزراء في الفترة من 16 يوليو 1972 إلى 2 مارس 1977 وأصدرت العام الماضي بحقه مذكرة توقيف غيابية من طرف القضاء اللبناني بتهمة المشاركة في خطف رجل الدين اللبناني موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1987، استنادًا إلى ما ورد في التحقيقات بشأن قضية الصدر.