ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يستقبل المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. (فرانس برس)



دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة الليبية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى ، اليوم الإثنين، إن «ألمانيا لا بد أن ترافق الجزائر في حل الأزمة الليبية لكونها تقوم بجهود حفظ السلم والأمن في المنطقة مع شريط حدودي طويل مع دول مجاورة تشهد نزاعات».

وأضافت المستشارة الألمانية أنها ناقشت مع أويحى ووزير الخارجية عبد القادر مساهل دور الجزائر في حل أزمة ليبيا، قائلة «لا بد من إيجاد حل معًا فحل أزمة ليبيا في صالح الجزائر وألمانيا». ووصلت المستشارة الألمانية اليوم الإثنين إلى الجزائر حيث استقبلها بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء أحمد أويحيى وعدد من الوزراء في الحكومة.

وتعقد ميركل قبيل مغادرتها الجزائر لقاء قمة مع بوتفليقة لتبادل وجهات النظر حول «الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة الساحل وكذا الشرق الأوسط»، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.