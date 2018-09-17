شركة الكهرباء تواصل صيانة أضرار شبكة التوزيع بمنطقة وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 05:59 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول فريق الصيانة التابع لدائرة توزيع عين زارة صباح اليوم الإثنين، إلى منطقة وادي الربيع لإصلاح الأضرار التي طالت شبكة التوزيع في المنطقة جراء الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة مطلع الشهر الجاري.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فريق الصيانة يعمل في ظروف صعبة دون كلل أو ملل ويبذل جهودًا مضاعفة لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الشبكة في العديد من المناطق نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال المدة الماضية جنوب العاصمة طرابلس.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين في مختلف مناطق البلاد، بعدم استغلال محطات الكهرباء لأي أغراض شخصية تفادياً لحدوث مشاكل فنية وتجنبًا لحدوث فصل مفاجئ للتيار الكهربائي عن الأحياء السكنية.

وأشارت الشركة إلى أن مركز حماية الطاقة الكهربائية في المرج «قام في وقت سابق بإخلاء محطة لسطاطا التابعة لدائرة الجهد المتوسط المرج حيت كان يستغلها أحد المواطنين كحظيرة لتربية الأغنام الأمر الذي يشكل خطراً على معدات المحطة وكثرة القوارض» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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