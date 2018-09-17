صرف تعويضات أصحاب المنازل المدمرة في سرت خلال أسبوعين

أحد المنازل المدمرة نتيجة الحرب في سرت (أرشيفية:الإنترنت)

تفقد مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت المهندس أحمد غيث لودي، والمكلف من المجلس الرئاسي، مساكن الجيزة العسكرية بحي الرباط الأمامي، ومنطقة الجيزة البحرية المدمرة بحي سرت المركز.

وقال لودي لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إنه تابع خلال الجولة عمل المكاتب الهندسية بعد زيارتها للمساكن المتضررة، وفقًا لقرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق رقم 661 لسنة 2018، بشأن حصر المساكن وتعويض أصحابها.

مساعدات إنسانية لأصحاب المنازل المدمرة في سرت

وأضاف أن «10 مكاتب هندسية تراجع وتدقق عدد المنازل المدمرة، لإحالة الكشوفات إلى الجهاز لصرف التعويضات خلال الأسبوعين المقبلين».

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق خصص 4 ملايين ونصف المليون دينار لدعم جهاز الحرس البلدي والمياه والصرف الصحي والنظافة وإعانات للمواطنين أصحاب المساكن المدمرة، وفقًا لخطاب عميد بلدية سرت خلال شهر أبريل الماضي.