حزب «ليبو» مدافعًا عن نفسه: تقرير الخبراء الأممي يعتمد نوايا المهربين «كسند وأدلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 05:42 مساء
شعار حزب ليبيا الأمة (ليبو). صفحة الحزب على «فيسبوك».

انتقد حزب ليبيا الأمة «ليبو»، الزجّ باسم الحزب ورئيسه فتحي بن خليفة في التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا في معرض حديثه عن تهريب الوقود.

وأشار بيان الحزب إلى الفقرة الواردة في التقرير بهذا الخصوص، التي نصّت على أن فريق الخبراء الأممي «تلقي معلومات تفيد بأن المهربين في منطقة (زوارة) قد سعوا إلى توسيع نطاق نفوذهم، وهم على استعداد لدعم نشاطات حزب ليبو الذي يقوده فتحي بن خليفة، أحد أقارب فهمي سليم، وفي مقابلة مع فريق الخبراء نفى بن خليفة هذا الادعاءات، لكنه لم يرد على قائمة بأعضاء حزبه في زوارة».

الأمر الذي اعتبره الحزب «تشويشًا على مشروعه السياسي واسم مؤسسه»، إذ أن التقرير تحدث عن نوايا المهربين «كسند وأدلة»، وتساءل بيان الحزب: «هل تم الدعم ؟ هل هناك أدلة ؟ وهل من النزاهة توريط الحزب ورئيسه فقط بسبب نوايا الغير ..؟».

وهاجم الحزب معدي التقرير الأممي بشدة في بيان مطول تلقت «بوابة الوسط» نسخةً منه، ووصف التقرير بأنه «محاولة مشينة من طرف بعض أعضاء اللجنة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه «سيلجأ إلى كل الوسائل والسبل القانونية والقضائية محليًا ودوليًا لإنصافه وردّ اعتباره مما ورد في التقرير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال